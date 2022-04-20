Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими для военной техники в Харьковской области на $200 млн. По предварительным данным, детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", — говорится в сообщении.
В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:
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- 60 полнокомплектных танковых двигателей;
- большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.
- кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".
СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. Служба безопасности также установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.
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