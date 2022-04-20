Александр Линкин, Александр Захарченко и Игорь Федорак погибли защищая украинцев и наши родные земли от рашистских захватчиков.

О павших воинах, отдавших жизнь в войне за Независимую и Соборную Украину, рассказал Андрей Мохник. Александр Линкин, Александр Захарченко и Игорь Федорак погибли защищая украинцев и наши родные земли от рашистских захватчиков.

Уточняется, что все трое защитников до последнего вздоха защищали от российского нашествия украинскую Харьковщину.

Александр Валерьевич Линкин родился 20 марта 1985 года в селе Первомайское Ясиноватского района. Линкин не успел создать свою семью. Он погиб 16 апреля в Харьковской области - в бою с российскими оккупантами. У Героя остались мама и брат.

"Инженер-строитель, казак Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь", окончил Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. С братом имел бизнес в Киеве. Неразговорчивый, ответственный, дружелюбный. Умело строил окопы. Заботился о заброшенных на войне собаках", - говорится в сообщении.

Еще один боец добробата "ОДЧ Карпатская Сечь", Александр Григорьевич Захарченко – родом из центральной Украины. Он родился 8 сентября 1964 года в селе Майданецкое Тальновского района Черкасской области. Окончил Таращанский колледж, получил несколько специальностей: техник-электрик, энергетик, столяр.

Погиб воин 16 апреля, защищая Харьковщину. Дома отца ждали 5-летняя дочь Маргарита, 6-летний Захар и их мама, жена павшего защитника Украины.

Третий павший 16 апреля Герой - Игорь Игоревич Федорак, псевдо "Шах". Свой день рождения – 29 лет – воин встретил уже на войне против российских оккупантов. Это был человек-улыбка, никогда никому ни в чем не отказывавший. У воина остались родители, жена и двухлетний сын Остап.

Напомним, харьковчан предупредили, куда не нужно ходить в пасхальные дни.

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