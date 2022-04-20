В харьковском экопарке обнаружили тела работников, которых расстреляли российские военные
Как сообщили в парке, первых дней обстрелов Харькова сотрудники "Фельдмана Экопарка" остались на работе и помогали кормить животных.
7 марта они пропали. Их долго искали, подключали стражей порядка, до последнего надеялись, что они смогли выжить. Однако вчера их тела были найдены. Ребят расстреляли, а тела забаррикадировали в подсобном помещении.
Напомним, что "Экопарк", расположенный на территории ландшафтного парка к северу от Харькова, в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям.
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Как сообщалось, маленький Богдан присоединился к пограничникам на блок-посту под Харьковом.
Также добавим, что кафиры пошли в наступление на Харьковщине: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.
Кроме того, харьковчан предупредили, куда не нужно ходить в пасхальные дни.