В харьковском экопарке обнаружили тела работников, которых расстреляли российские военные

Как сообщили в парке, первых дней обстрелов Харькова сотрудники "Фельдмана Экопарка" остались на работе и помогали кормить животных.

7 марта они пропали. Их долго искали, подключали стражей порядка, до последнего надеялись, что они смогли выжить. Однако вчера их тела были найдены. Ребят расстреляли, а тела забаррикадировали в подсобном помещении.

Напомним, что "Экопарк", расположенный на территории ландшафтного парка к северу от Харькова, в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям.

Как сообщалось, маленький Богдан присоединился к пограничникам на блок-посту под Харьковом.

Также добавим, что кафиры пошли в наступление на Харьковщине: в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.

Кроме того, харьковчан предупредили, куда не нужно ходить в пасхальные дни.