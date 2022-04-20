Об этом, как пишет Politeka.net, в новой сводке сообшает Генштаб ЗСУ.

«Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе ЗСУ сообщили, что, по имеющейся информации, с начала войны в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Кроме того, на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Как сообщала Politeka.net, Михаил Подоляк назвал единственній способ быстро закончить эту войну.

Также Politeka.net писала, что Украина получит мощное оружие, которое заставит врага "дрожать".

Кроме того, напомним, что Алексей Арестович рассказал, откуда у рф ракеты, которыми она обстреливает Украину.