Мальчик Богдан помогает пограничникам на блок-посту в пригороде Харькова. Видеосюжет о нем показали на странице Госпогранслужбы в Фейсбуке.

"Смелость не имеет возраста. В периоды затишья маленькая семья мальчика не возражает, потому что проживает по-соседству и знает: малыш под надежной защитой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за войны из населенного пункта выехали все друзья Богдана, однако он нашел новых. Произошло это при непростых обстоятельствах – во время одного из вражеских авианалетов один из пограничников прикрыл мальчика собой. Теперь Богдан стал часто приходить на блокпост.

"Соседский ребенок, иногда с нами получается, гуляет, играет, где-то же надо ребенку играть. Он был сразу с нами, как-то так понравились ему военные, пограничники", - рассказал пограничник Юрий.

Богдан получил даже военную форму, правда ему немного великовата, а также пластмассовый АК-47. Мальчик наравне с другими военными останавливает автомобили, представляется, и просит показать каждого удостоверения личности.

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