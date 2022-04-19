Российские оккупационные войска решили пойти в наступление на Харьковщине. Об этом 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что частичное блокирование врагом города Харькова продолжается. Оккупанты пытаются осуществлять огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий южнее города Изюм.
«Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции», - сообщили в Генштабе ВСУ.
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Ранее сообщалось, что с целью организации системы противовоздушной обороны наступательного группировки, враг проводит переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область.
В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
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