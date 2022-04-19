Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова. Подробности сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Обстрелам подверглись Киевский, Индустриальный, Дергачевский и Чугуевский районы. Русские используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.
По новым данным в Харькове 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется.
Отмечается, что интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому жителей города призывают максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу.
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«Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно», - подчеркнули в ОВА.
Также к пасхальным праздникам местные власти вместе с военными готовят определенные ограничения, о которых сообщат позже. Жителей города просят отнестись с пониманием к вынужденным мерам.
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