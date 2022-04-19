Также захватчики врываются в дома – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов.

Российские оккупанты во временно оккупированном Изюме принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины мирных жителей. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также захватчики врываются в дома – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов.

"В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета", – отметила Денисова, добавив также, что мужчин начали агитировать вступать в ряды "народной милиции". Мирных украинцев хотят бросить против ВСУ.

Омбудсменка подчеркнула, что принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

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