Российские оккупанты во временно оккупированном Изюме принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины мирных жителей. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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"В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета", – отметила Денисова, добавив также, что мужчин начали агитировать вступать в ряды "народной милиции". Мирных украинцев хотят бросить против ВСУ.
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Омбудсменка подчеркнула, что принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
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Также Politeka писала, что под Изюмом оккупанты применили химические оружие.
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