На Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Об этом рассказал боец ТрО Харькова Юрий Корсунов в специальном интервью.
По его словам, информация об этом поступила от бойцов, у которых после обстрела были определенные признаки химического воздействия.
"Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица", - сообщил Корсунов.
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Также известно, украинские воины разгромили большое количество техники российских оккупантов. Уничтожены артилерийские системы, военные грузовики, танки и установка РЭБ.
Удачную охоту ВСУ на оккупантов показали на зрелищном видео, которое было опубликовано в сети.
"Уничтожение российских войск артиллерией ВСУ. Большое количество российской техники: САУ 2С3 "Акация", БМ 21 РСЗО "Град", РЭБ, грузовики Уралы военные и другие уничтожены артиллерией ВСУ с аэроразведкой и корректировкой", - подписали видео.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.