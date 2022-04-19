Российские захватчики ведут обстрелы по Харькову и окрестностям города, чтобы предотвратить наступление ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Нет, они не видят его целью. Они боятся, что мы продвигаемся. Они работают по предполагаемым местам наших резервов, наших войск, потому что от Харькова и от Николаева идёт движение. Поэтому они пытаются воспрепятствовать этому», – заверил Арестович.

Добавим, ранее Арестович заявлял, что угрозы противника о наступлении на Харьков – это информационно-психологическая операция

«Чтобы войска из-под Харькова не перебрасывались под Изюм и не били им по тылам либо по флангам», - пояснял советник главы ОП.

Напомним, согласно новым данным Генштаба ВСУ, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг подтягивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

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