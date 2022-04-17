Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Сейчас одним из самых интенсивных направлений остается Харьков, где орки постоянно обстреливают город. А сегодня, 17 апреля, стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление, благодаря чему освободили несколько населенных пунктов, о чем сообщил глава ХОГА Олег Синегубов.
"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ уволили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Мала Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", - было написано в публикации.
Также отмечено, что были уничтожены пять танков, а также около 100 оккупантов больше никогда не смогут атаковать.
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