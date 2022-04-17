Российские войска обстреляли Харьков, в результате чего погибли 5 человек.
Об этом сообщает "Общественное"со ссылкой на Департаменте здравоохранения ОВА
После обеда 17 апреля сообщалось об обстрелах центра Харькова.
Кроме 5 погибших еще 13 раненых по состоянию на 15:00. На месте работают спасатели.
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