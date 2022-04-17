Российские войска обстреляли Харьков, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом сообщает "Общественное"со ссылкой на Департаменте здравоохранения ОВА

После обеда 17 апреля сообщалось об обстрелах центра Харькова.

Кроме 5 погибших еще 13 раненых по состоянию на 15:00. На месте работают спасатели.

Напомним, ВСУ уволили населенные пункты в Харьковской области: "Удалось оттеснить врага".

Добавим, что люди возвращаются в пострадавший Чугуев: как сейчас обстоят дела в городе.

Как сообщалось, в Харькове начали убирать парк Горького: как выглядит жемчужина города после обстрелов.