Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове демонтировали утром 17 апреля.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу Администрации Немышлянского района Татьянау Топчий. По ее словам, это сделали военные.

"Все произошло мгновенно, около 11: 00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", — сказала Топчий.

Кто именно демонтировал памятник, ей неизвестно. В прессслужбе Харьковского городского совета, который не один год подряд выступал против демонтажа памятника и декоммунизации проспекта, информации пока не предоставили.

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