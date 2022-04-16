В Центральном парке Харькова, который до сих пор носит имя классика русской литературы Горького, убирают последствия российских обстрелов.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Как рассказали в парке, утром сегодня, 16 апреля, до места работы смогли добраться около 15 работников – озеленители, операторы аттракционов, руководители подразделений и менеджеры. За это время они уже успели убрать обломки деревьев, разбитых рядов и изувеченных декораций у главного входа, на центральной аллее и во Французском парке.
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«Любые попытки врага уничтожить Харьков и сломить дух его жителей разбиваются об настойчивость и твердость горожан», – утверждают в парке.
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