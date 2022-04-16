В Центральном парке Харькова, который до сих пор носит имя классика русской литературы Горького, убирают последствия российских обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказали в парке, утром сегодня, 16 апреля, до места работы смогли добраться около 15 работников – озеленители, операторы аттракционов, руководители подразделений и менеджеры. За это время они уже успели убрать обломки деревьев, разбитых рядов и изувеченных декораций у главного входа, на центральной аллее и во Французском парке.

«Любые попытки врага уничтожить Харьков и сломить дух его жителей разбиваются об настойчивость и твердость горожан», – утверждают в парке.

Напомним, мэр Купянска, предавший горожан и сдавший город, тайно сбежал

Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты обстреляли жилой район, множество пострадавших и погибших: что известно.

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