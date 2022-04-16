Вблизи оккупированного города Изюм Харьковской области российские военные сосредоточили до 22 батальонных тактических групп (от 13 до 17 тысяч человек).
Об этом говорится 16 апреля в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии. Не исключается активизация действий противника на направлении населенных пунктов изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск», – считают в Генштабе.
На Слобожанском направлении российские военные продолжают частичное блокирование Харькова и его обстрелы из артиллерии.
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