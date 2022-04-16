Власти государства-террориста россии сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на свою территорию.

Как сообщило российское пропагандистское агентство РИА «Новости», минобороны россии вывезло «первую партию беженцев» из Изюма Харьковской области – около 100 человек. Пункт назначения-Белгородская область.

Российские пропагандисты также продемонстрировали на видео и фото, как люди едут в автобусах и заполняют документы для пересечения границы. В автобусах показаны пожилые люди, дети, мужчины и женщины.

Отметим, что насильственный вывоз украинцев на территорию страны-агрессора, который подается российскими СМИ как «эвакуация», происходит в Мариуполе и Херсоне, где украинцы в результате действий захватчиков находятся в условиях блокады и гуманитарной катастрофы. По данным украинских властей, в настоящее время более 500 тыс. украинцев принудительно перемещены российскими оккупантами на территорию россии.

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Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты обстреляли жилой район, множество пострадавших и погибших: что известно.

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