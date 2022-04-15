Сегодня оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Об этом в Телеграм-канале сообщи глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Количество погибших в результате обстрела жилого района в Харькове 15 апреля возросло до 8, а раненых до 42.
«Вторая армия мира, как оказывается, умеет воевать только с гражданским населением» – говорит глава Харьковской ОВА.
Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь. Жителей Харькова просят без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах.
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Также минувшей ночью в Николаевской области оккупанты атаковали один из наблюдательных пунктов ВСУ. Но украинские защитники их уже ждали, дали отпор оккупантам и уничтожили вражеские войска. Также уничтожена разведгруппа врага в Херсонской области.
"В течение ночи враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку наших позиций на Херсонщине. Обе попытки были неудачными", – рассказали военные.
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.