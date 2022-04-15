Российские оккупанты в Харьковской области обстреляли эвакуационные автобусы, которые 14 апреля вывозили украинцев в более безопасное место. О трагедии сообщили в Facebook Харьковской областной прокуратуры.

Уточняется, что рашистским обстрелам подверглись автобусам в пгт. Боровая Изюмского района. В результате преступных действий путинских террористов погибли 7 мирных граждан Украины, еще 27 человек ранены.

Такие действия лишь еще одно подтверждение, что российские солдаты - это нелюди.

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Процессуальное руководство Харьковской областной прокуратуры начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в восстановлении Харькова хочет поучаствовать знаменитый архитектор.

Как сообщала Politeka, российские самолеты долетались в Харьковской области, подробности.

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