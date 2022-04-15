Президент Владимир Зеленский в своем обращении на 50-й день войны рассказал о разрушении Харькова оккупантами.

Таких разрушений, которые наносят российские оккупанты, в Харькове не было последних 80 лет. Об этом в своем обращении к народу Украины рассказал президент Владимир Зеленский.

"Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что именно могут дать россии разрушения на Салтовке или на площади Свободы?", – задавал далеко не риторические вопросы украинский лидер.

По его словам, разрушение Харькова еще раз подтверждает, насколько бессмысленно вторжение рф.

"Оно самоубийственно для всего, что россия якобы "защищает". Для российской культуры, для связей с этим народом, даже для русского языка. россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетие минимум. На поколение", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также напомнил, что Украина уже выдержала 50 дней российского вторжения, хотя оккупанты отводили нашей стране максимум 5.

"Вот так они знают нас, вот так они дружат с реальностью. Россия начала войну против Украины не 24 февраля. Российские войска пришли к нам еще в 2014 году – они захватили наш Крым, превратили его в одну большую военную базу", – сказал президент.

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