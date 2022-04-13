Мины замедленного действия запрещены Оттавским договором: документ подписали 163 государства, но россии среди них нет.

На территории Харькова и области обнаружили мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент. Об этом сообщает издание Новое время и публикует видео с места события.

Оккупанты сбрасывают их прямо на улицы города с помощью дронов и ракет с РСЗО "Ураган". Эти взрывоопасные предметы автоматически срабатывают или приходят в боевое состояние по прошествии заданного времени.

Сейчас пластиковые мины лежат во дворах жилых домов: они взрываются с задержкой 3-48 часов, разминировать их невозможно, можно только взорвать.

Такое устройство может взорваться в любой момент даже без механического воздействия на него. Их стараются, как можно быстрее, ликвидировать местные спасатели и саперы.

Мины замедленного действия запрещены Оттавским договором: документ подписали 163 государства, но россии среди них нет. Уничтожение мирных жителей - главная цель россии.

При обнаружении таких мин ни в коем случае: не подходить; не брать боеприпасы в руки и не пытаться их ликвидировать самостоятельно. Гражданам советуют отходить в безопасное место и предупреждать об опасности людей вокруг.

Напомним, на Одесчине мужчина пытался прорваться через границу, а попал в военкомат.

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