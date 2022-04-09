Новые данные о ситуации с российским вторжением на Харьковщине по состоянию на субботу, 9 апреля сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

За прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.

Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы.

В этом районе проводят эвакуацию, в частности Барвенково и Лозовой, поскольку прогнозируют возможное смещение боевых действий именно на эти населенные пункты. Из Балаклеи уже выехали 15 тысяч человек, остается — около 50 тысяч. Из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается - 1,5 тысячи человек.

Напомним, на Сумщине и Харьковщине электроремонтники подорвались на российских минах

Как сообщала Politeka, председатель ОВА спрогнозировал, чего ждать от оккупантов:»Битву за Харьков они уже проиграли"

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