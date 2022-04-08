Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, согласно сообщению, враг продолжает блокировать Харьков.
«Во временно оккупированном Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной полиции, осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения», - говорится в сводке.
Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и установлении контроля над Мариуполем.
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Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.
Кроме того, враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались провенсти штурм, но безуспешно.
Также уточняется, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.
Напомним, по неподтвержденным данным в Беларуси проходит поиск "добровольцев" для создания новых подразделений ЧВК.
Также сообщалось, что силы ВСУ нанесли мощный удар по врагу на Херсонщине.
Кроме того Politeka.net писала, что в осажденном Мариуполе оборвалась жизнь відающегося украинца.