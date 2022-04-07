Об этом заявил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов, пишет Politeka.net.

Так, по его словам, в течение 7 апреля в районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы.

«К сожалению, в Харькове и районе – 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты по одному из районов города», - сообщил Синегубов.

Также он сообщил, что ежедневно партнеры из разных стран, областей Украины, народные депутаты, волонтеры работают над гуманитарной помощью. В результате 7 апреля была передана очередная партия тепловизоров и другие принадлежности для бойцов на передовой.

«Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которое наши ВСУ, поверьте, уничтожают каждый день. Также сегодня в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем», - сообщил Синегубов.

Также глава Харьковской ОДА затронул вопрос эвакуации.

«Еще раз подчеркну, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуацию из города Лозовая и Барвенково», - заверил Синегубов.

Напомним, ранее стало известно, почему оккупантам не удастся захватить Харьков.

Также сообщалось, что армия оккупантов может остаться без оружия.

Кроме того Politeka.net писала, что сбитый на Харьковщине российский летчик рассказал о задании в Украине.