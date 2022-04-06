Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов записал видеообращение к населению, в котором призвал людей эвакуироваться из-за угрозы обстрелов. По словам чиновника, речь идет также и об обстрелах жилых районов.

"Обращаюсь к жителям Харькова и области по эвакуации. Военные действия продолжаются уже 42 дня. Мы все понимаем: враг планы по Харькову не менял. Но мы уверены в наших Вооруженных Силах Украины, в крепости нашей обороны. При этом угроза обстрелов жилых районов Харькова остается. Большинство жителей еще в первые недели активных боевых действий выехали за пределы города и области.

На сегодняшний день централизованных эвакуационных мероприятий именно в Харькове мы не проводим. Мы каждый день информируем о ситуации. В случае перемен – мы обязательно будем сообщать!

Что касается Изюмского направления: Областная военная администрация по согласованию ВСУ действительно рекомендует эвакуировать население в Барвенковом и Лозовой. Через населенные пункты курсируют поезда, следите за расписанием, которое объявляют органы местного самоуправления.

Областная военная администрация работает, городские власти работают, правоохранительные органы на местах. Мы каждый день приближаем нашу победу!", - сказал Синегубов.

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