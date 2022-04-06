В Харьковской области ВСУ продолжают "кошмарить" оккупантов. Они устроили засаду и встретили российских солдат "салютами". Об этом сообщает Минобороны Украины.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины сдерживают атаки рашистов и дают им достойный отпор, а также уничтожают их колонны техники.

"ВСУ продолжают разрушать планы российских захватчиков в Харьковской области. Любые попытки врага провести боевую операцию заканчиваются поражением", — сообщает Министерство обороны Украины.

ВСУ заняли оборону и ждали оккупантов 3 – 4 часа. Дождались и встретили – с "салютами". Только одного "жмурика" нашли, остальные сгорели.

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В Министерстве обороны Украины отметили, что Харьковщина держит оборону благодаря стойкости местного населения и настойчивости Вооруженных Сил Украины.

Напомним, оккупанты не смогут захватить Харьков, что ждет город.

Как сообщала Politeka, в Харькове не проводят эвакуацию мирных граждан.

Также Politeka писала, что "Харьковщина готова к любым сценариям": Синегубов рассказал об обстрелах и ситуации в регионе.