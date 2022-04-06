Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В последние дни в СМИ и социальных сетях начала появляться информация о том, что в ближайшее время противник сосредоточит усилия на том, что захватить весь Донбасс и Харьков.

Однако, Арестович считает, что распространяемые сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

«Я офицер разведки. Я нахожусь в самом информированном месте страны. Я имею возможность заценить эту информацию. Я официально заявляю: брать Харьков нечем. Харьков сейчас намного лучше готов к обороне, чем когда его пытались захватить элитные подразделения рф», - подчеркнул советник главы ОП.

При этом он признал, что в ближайшее время обстановка в городе будет тяжелой. По словам Арестовича, оккупанты продолжат его обстреливать. Советник главы ОП уточнил, что бои будут идти у железнодорожных узлов (Купянск, Валуйки), откуда россияне будут спускаться в Изюм для наступления.

Он также рассказал о том, что российская армия несет в Украине большие потери.

«Это ближние бои, это артиллерия. Главные потери - это артиллерия. Сложно подсчитать. Мы вообще не врем. Сейчас осторожно даем 18 000. НАТО дает 9 000. Я всегда удивляюсь тем, кто недоволен: 9 000 это мало за месяц войны?», - поинтересовался Арестович.

Напомним, племянник Арестовича оказался под оккупацией, спасая больных, подробности.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о планах оккупантов.

Также Politeka писала, что в Украине за время войны задержали более 600 диверсантов.