Известно, что угроза для жизни мирных граждан все еще остается, возможны обстрелы, ракетные удары.

Харьковская областная военная администрация заявила, что не проводит эвакуации граждан на данный момент. Такой комментарий дали в пресс-службе.

«Военные действия продолжаются 41 день. Мы все понимаем, что враг планы по Харькову не менял. Единственное, что изменилось – прочность нашей обороны, она выросла в разы. Оккупанты не могут ни взять Харьков, ни подойти к нему. Поэтому эвакуационных мероприятий в Харькове не проводим», — прокомментировал глава администрации Олег Синегубов.

Известно, что угроза для жизни мирных граждан все еще остается, возможны обстрелы, ракетные удары.

Согласно статистике, большая часть жителей еще в первые недели активных боевых действий выехали за пределы города и области.

Также стало известно, что лидеры и дипломаты государств-членов Евросоюза обсуждают новые ограничения для рф:

запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из россии — на 9 миллиардов евро в год;

запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей — на 10 миллиардов евро в год;

закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение — для поставок энергетических продуктов, продовольствия и лекарств);

санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;

дополнительные ограничения в отношении олигархов.

Напомним, Ресурсы заканчиваются: глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны: "У нас два варианта".

Также Politeka писала, что Встретятся с Зеленским: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС посетят Киев.