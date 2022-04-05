Глава Харьковщины Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро, 5 апреля.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро, 5 апреля. По его словам, за минувшие сутки оккупанты не раз обстреливали районы Харьковской области, есть погибшие и раненные.

Ситуация в Харьковской области на 5 апреля, главные тезисы:

За минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе – 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены.

Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы же должны держать крепкий тыл.

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