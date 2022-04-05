Как сообщают в новой сводке Генштаба ВСУ, под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в частности – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Кроме того оккупанты продолжают блокировать Харьков – город под постоянными артиллерийскими обстрелами. Враг и далее уничтожает жилые кварталы и инфраструктуру города.

По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец оккупанты восстанавливают мост в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиново, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка вторая противник проводил штурмовые действия, впрочем, успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии, чтобы взять под контроль Александровку, имеют частичный успех.

Враг продолжает нести потери. Личный состав противника деморализованы, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих участвовать в войне на территории Украины.

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