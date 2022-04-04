Взятый в плен под Изюмом российский пилот признался, что неоднократно вылетал на бомбежки украинских городов. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ. Летчик майор Сергей Ермалов пытался скрыться, и ушел от места падения самолета более чем на 10 км.
Однако украинские защитники из подразделения 24-й бригады, батальона НГУ имени Кульчицкого, местной теробороны, 81-й бригады устроили масштабные поиски, и в результате захватчик был задержан.
Ермалов рассказал, что в общем за свою "карьеру" совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украине. Во время последнего он выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО.
"Ермалов наверняка убил множество мирных людей в ходе ударов по населенным пунктам Сирии и Украины. Безусловно, таких нелюдей надо отдавать под международный трибунал, чтобы все люди в мире видели приговор: Россия это страна-террорист, российская армия – это сброд мародёров, серийных убийц, насильников, ничего человеческого в этих преступниках нет", – подчеркнул Бутусов.
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