Глава Харьковской области Олег Синегубов отчитался о ситуации в регионе после вражеских обстрелов.

Главные тезисы:

Каким бы ни было желание россиян громко заявить о победах – у них этого не получилось и не получится благодаря нашим Вооруженным Силам Украины. Практически каждый день мы уничтожаем их авиацию, технику и живую силу!

Поэтому им ничего не остается, как оказывать давление на мирное население. За минувшие сутки россияне нанесли 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачах.

В результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 – получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии. Утром обстрелы жилых районов продолжились. Еще 3 погибших, 7 раненых в сутки в результате обстрела жилого сектора в Дергачах.

Напомним, Стал могилой для сотен людей: в сети показали Мариупольский драмтеатр изнутри после бомбежки рашистов.

Как сообщала Politeka, "Догоняла наша артиллерия": оккупанты получили по заслугам на Сумщине, окопаться не получилось.

Также Politeka писала, что "Обстрелы не утихают с ночи": оккупанты восемь часов подряд бомбят Луганщину, задействована авиацию.