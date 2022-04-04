Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

Согласно данным ВСУ, враг усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений ВСУ противник проводит разведку в районе с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка, силами танковой ротной тактической группы враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

В Генштабе также подчеркивают, что остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении на Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над Мариуполем. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои.

Одновременно противник завершает перегруппировку и замену подразделений, утративших наступательные способности.

Напомним, согласно данным разведки Британии, главной целью РФ является полный контроль над Мариуполем.

Также в Сети появились кадры изнутри размбомбленного драмтеатра в Мариуполе.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые районы Харькова, среди погибших - дети.