Вечером 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Погибло четверо гражданских лиц, десятки пострадавших, среди которых есть и дети.
Об этом заявил глава Национальной полиции области Владимир Тимошко.
"россия в своей животной ненависти к Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Вечером 03.04.2022 оккупанты снова обстреляли Харьков. Из-за действий фашистов у нас четверо погибших, 30 раненых, в том числе трое детей. Все эти люди гражданские", – отметил он.
Несмотря на опасную ситуацию в городе, на место трагедии выехали правоохранители и задокументировали последствия вражеских обстрелов.
По словам Тимошко, атаки по жилым районом не случайны – россияне намеренно убивают мирных жителей.
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Напомним, в Балаклее обстреляли автобус, который вывозил людей из разрушенной ранее больницы.
Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Харькову.
Также Politeka писала, что ВСУ сбили бомбардировщик оккупантов на Харьковщине.