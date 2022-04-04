Атаки по жилым районом не случайны – россияне намеренно убивают мирных жителей.

Вечером 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Погибло четверо гражданских лиц, десятки пострадавших, среди которых есть и дети.

Об этом заявил глава Национальной полиции области Владимир Тимошко.

"россия в своей животной ненависти к Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Вечером 03.04.2022 оккупанты снова обстреляли Харьков. Из-за действий фашистов у нас четверо погибших, 30 раненых, в том числе трое детей. Все эти люди гражданские", – отметил он.

Несмотря на опасную ситуацию в городе, на место трагедии выехали правоохранители и задокументировали последствия вражеских обстрелов.

По словам Тимошко, атаки по жилым районом не случайны – россияне намеренно убивают мирных жителей.

Напомним, в Балаклее обстреляли автобус, который вывозил людей из разрушенной ранее больницы.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Харькову.

Также Politeka писала, что ВСУ сбили бомбардировщик оккупантов на Харьковщине.