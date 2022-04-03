Погиб водитель автобуса, который ехал первым в колонне, на его стекле была надпись на русском: «Эвакуация больницы».

Российские захватчики в Балаклее обстреляли автобус, который вывозил людей из разрушенной ранее больницы. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Там, где разрушена была вчера больница, врачи самостоятельно пытались выехать оттуда и эвакуировать людей. По договоренности была направлена колонна, которую не запустили в город. Она была обстреляна еще на подходах российскими оккупантами на блокпосту. Есть жертвы. По предварительным данным, водитель одного из автобусов погиб. Это цена договоренностей с оккупантами, которую мы сейчас имеем», - говорится в сообщении.

Погибший водитель автобуса в Балаклее — 54-летний житель села Андреевка, работал в Шебелинском управлении буровых работ, сообщил Председатель общественной Донецкой поселковой территориальной общины Анатолий Наздрачов. По его словам, этот автобус ехал первым в колонне, на его стекле была надпись на русском: «Эвакуация больницы».

У водителя осталась жена. Идут переговоры, чтобы забрать тело погибшего.

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