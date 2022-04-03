Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Подробности сообщил голова ОДА Олег Синєгубов.

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Сейчас известно о 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается.

Также сообщается, что есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, население рекомендуют эвакуировать. Местных жителей планируют перевезти в направлении Полтавщины.

По области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34.

Также отмечается, что Харьковская область получила от Правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже начали распределение грузов на общины области.

Напомним, Генштаб ВСУ показал, как красиво пылал сбитый российский истребитель: пилота тоже поймали

Как сообщала Politeka, из-за боевых действий в Украине уничтожено более 20 тысяч километров дорог: "это мосты, путепроводы"

Также Politeka писала, что ВСУ сбили бомбардировщик оккупантов на Харьковщине: появилось видео и перехват разговора