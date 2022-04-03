Украинские военные в Харьковские области сбили российский винущувач. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
3 апреля, зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 на Харьковщине.
Опубликован также радиоперехват разговора оккупантов.
«Горит, горит, полностью горит, бл**ь», - говорят российские военные.
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Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что стоимость Су-34 составляет 36 миллионов долларов. Также он показал фото разбитого самолета.
Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пилот сбитого под Изюмом самолета катапультировался и пытался скрыться, однако его задержали.
Отметим, за данным Генштаба общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 03 апреля ориентировочно составили: личного состава - около 18000 человек, танков ‒ 644 ед, боевых бронированных машин ‒ 1830 ед, артиллерийских систем – 325 ед, РСЗО - 105 ед, средства ПВО - 54 ед, самолет – 143 ед, вертолетов – 134 ед, автомобильной техники - 1249 ед,корабли /катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 89, специальная техника – 24, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
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