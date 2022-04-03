Как пишет Politeka.net, за минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар с артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей. Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на странице в Фейсбук.
«Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты. По области горячее всего в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса» - сказано в сообщении.
Также известно, что оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света.
Районную больницу в Балаклее обстреляли оккупанты, здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.
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Также стало известно, что сотни оккупантов были отравлены в Харьковской области, о чем сообщило ГУР Минобороны Украины.
"Оккупантов травят местные жители и алкоголь. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.
️Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения", - было сообщено в публикации.
Напомним, защитники Украины в боях добыли несколько единиц трофейной техники
А еще Politeka сообщала, что несколько ракет были запущены по Полтавщине: в ОГА рассказали, сколько удалось сбить и куда попали
Также Politeka писала, что российские оккупанты бросили тела своих товарищей на съедение собакам