Как пишет Politeka.net, за минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар с артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачей. Об этом информирует глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на странице в Фейсбук.

«Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты. По области горячее всего в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса» - сказано в сообщении.

Также известно, что оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света.

Районную больницу в Балаклее обстреляли оккупанты, здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

Также стало известно, что сотни оккупантов были отравлены в Харьковской области, о чем сообщило ГУР Минобороны Украины.

"Оккупантов травят местные жители и алкоголь. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.

️Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения", - было сообщено в публикации.

Напомним, защитники Украины в боях добыли несколько единиц трофейной техники

А еще Politeka сообщала, что несколько ракет были запущены по Полтавщине: в ОГА рассказали, сколько удалось сбить и куда попали

Также Politeka писала, что российские оккупанты бросили тела своих товарищей на съедение собакам