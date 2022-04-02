Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищаться от российских оккупационных войск. Пока ВСУ и другие силы защиты участвуют в боях, жители дают оккупантам "правильные" пирожки. Так, сегодня, второго апреля, стало известно, что сотни оккупантов были отравлены в Харьковской области, о чем сообщило ГУР Минобороны Украины.
"Оккупантов травят местные жители и алкоголь
Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) «угостили» россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое кафиров погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.
️Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.
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Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", - было сообщено в публикации.
Напомним, защитники Украины в боях добыли несколько единиц трофейной техники
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Также Politeka писала, что российские оккупанты бросили тела своих товарищей на съедение собакам