ГУР Минобороны Украины рассказало, сколько отравилось оккупантов в Харьковской области благодаря угощениям от местных жителей.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищаться от российских оккупационных войск. Пока ВСУ и другие силы защиты участвуют в боях, жители дают оккупантам "правильные" пирожки. Так, сегодня, второго апреля, стало известно, что сотни оккупантов были отравлены в Харьковской области, о чем сообщило ГУР Минобороны Украины.

"Оккупантов травят местные жители и алкоголь

Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) «угостили» россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое кафиров погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.

️Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", - было сообщено в публикации.

Напомним, защитники Украины в боях добыли несколько единиц трофейной техники

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