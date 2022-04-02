Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.



"При невозможности сделать заявку по телефону 1562, вы можете оставить информацию о повреждении домов жилого фонда в результате военной агрессии вооруженных сил рф по ссылке", говорится в сообщении



Заполняя он-лайн форму, можно указать характер повреждений:

Повреждены окна

Повреждена входная группа\дверь

Повреждена кровля

Повреждены стены

Повреждена придомовая территория

Полное разрушение здания

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