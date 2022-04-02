Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

"При невозможности сделать заявку по телефону 1562, вы можете оставить информацию о повреждении домов жилого фонда в результате военной агрессии вооруженных сил рф по ссылке", говорится в сообщении

Заполняя он-лайн форму, можно указать характер повреждений:

  • Повреждены окна
  • Повреждена входная группа\дверь
  • Повреждена кровля
  • Повреждены стены
  • Повреждена придомовая территория
  • Полное разрушение здания

Напомним про материальную помощь семьям украинских военных: в Кабмине назвали суммы.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить.

Также Politeka писала о денежную помощь для семей с детьми, пострадавших из-за боевых действий: названы суммы и как получить.

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