Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Изюм взяли россияне, взяли южную часть города, это не бог весть какое достижение. Важно, что будет дальше. Пока дальше ничего нет. А вот с южного фаса начали. Я еще утром сегодня радостно объявил, что пока не начинается крупная операция, которую мы так ждали. Началась уже. Ну сказать, что операция – нет, ну давить начали сегодня, поддавливать от Угледара (западная часть Донецкой области)», - заявил Арестович.

По его словам результат этой операции должен определить ход украинско-российских переговоров.

Ожидалось, что они сделают это еще раньше, дней пять назад

«Эта операция по нашим расчетам должна была начаться 3-5 суток назад и она начала бы определять судьбу переговоров. Началась сейчас. На что-то они рассчитывают. Опять же, очень сильно начали давить на остатки Луганской области, которые под нашим контролем находятся – Рубежное, Попасная. Там во всю работает авиация, артиллерия, ракеты российские, но наземные войска пока особо не лезут», - пояснил Арестович, добавив, что все внимание сейсас будет обращено на восток, где будет происходить самое важное.

По состоянию на 2 апреля российские наемники продолжают контролировать часть Изюма. В частности, сообщают в Генштабе, они удерживают переправу через реку Северский Донец. Это позволяет им перегруппировать войска для дальнейшего наступления.

По имеющейся информации, враг намеревается окружить группировки Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

Напомним, ранее Арестович объяснил, на что влияют переговоры с РФ.

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