Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Вертолеты были уничтожены в Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок при падении, столкнулся со своим же вертолетом, что летел позади», - говорится в сообщении.

Добавим, украинский переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским ГККБ «Луч».

Предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Напомним, британская разведка сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине.

Также Politeka.net писала, что российские оккупанты на грани безумия.

Также Politeka.net сообщала, что у самой богатой певицы Украины Камалии расстреляли любимца.