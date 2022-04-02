Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
«Вертолеты были уничтожены в Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок при падении, столкнулся со своим же вертолетом, что летел позади», - говорится в сообщении.
Добавим, украинский переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским ГККБ «Луч».
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Предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.
Напомним, британская разведка сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине.
Также Politeka.net писала, что российские оккупанты на грани безумия.
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