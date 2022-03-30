Депутат Изюмского горсовета Анатолий Фомичевский провёл в город российских оккупантов, показав им незащищённую дорогу. Об этом сообщает начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook.
Так, Фомичевский впустил в осажденный город российских захватчиков, показав им незащищенную дорогу. Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован.
"Изюм не сдается. В субботу, 26 марта, начали поступать сведения о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский.
Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов" – говорит Стрельник.
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«Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - сообщил Гайдай.
Напомним, отныне в приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.
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