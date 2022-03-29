Цинически использовав ребенка, оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания.

Русские оккупанты втягивают в войну украинских детей. Об этом сообщается в докладе СБУ на странице в Фейсбуке. Так, оперативники Управления СБУ в Харьковской области сообщают о преступлении.

Был задержан несовершеннолетний мальчик, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня. Оккупанты установили с ним контакт с помощью мобильного мессенджера "Телеграмм".

Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.

«Цинически использовав ребенка, оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания. СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины – не доверять вражеской пропаганде» - сказано в сообщении.

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"Состав продуктов питания был заполнен на 100%... Вот рядом они на 10% заполнены, ни одна ракета туда не упала. Это направлена была акция уничтожения продуктов питания", - отметил Петр Киселев-и. о. начальника ГУ ГСЧС в Киевской области.

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