Российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьковской области.

В частности, по Харькову и Барвенково, пишет Politeka.net со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг пытается захватить многострадальный город Изюм.

"Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", - сообщают в Генштабе.

Добавим, всего, по данным Генштаба ВСУ, на утро 29 марта украинские защитники уничтожили более 17 тысяч оккупантов.

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, «Горизонт», Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».

Ведутся операции по вытеснению врага с Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.

Также Politeka.net писала, что мэр Балаклеи на Харьковщине теперь сотрудничает с оккупантами: какое наказание ему грозит.

Кроме того Politeka.net писала, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".