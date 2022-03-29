В частности, по Харькову и Барвенково, пишет Politeka.net со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг пытается захватить многострадальный город Изюм.
"Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", - сообщают в Генштабе.
Добавим, всего, по данным Генштаба ВСУ, на утро 29 марта украинские защитники уничтожили более 17 тысяч оккупантов.
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Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, «Горизонт», Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».
Ведутся операции по вытеснению врага с Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.
Также Politeka.net писала, что мэр Балаклеи на Харьковщине теперь сотрудничает с оккупантами: какое наказание ему грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".