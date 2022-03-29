Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет Politeka.net
Согласно данным, полковника ликвидировали во время боев под Харьковом.
Добавим, что ранее стало известно, что в ходе военных действий России против Украины 200-ая мотострелковая бригада была уничтожена почти полностью.
«Батальйонно-тактическая группа 200-й... неудачное название... отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в «спецоперации» на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе. Из 648-ми военнослужащих, которых было отправлено, погибло 645. Осталось только три, два из них ранены», - на днях сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
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Всего, по данным Генштаба ВСУ, на утро 29 марта украинские защитники уничтожили более 17 тысяч оккупантов.
Ситуация в Харьковской области по состоянию на 29 марта остается контролируемой, за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Фейсбуке.
Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град». По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.
ВСУ держат позиции, однако на сегодняшний день уже ведутся операции по вытеснению врага с Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.
Напомним, оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.
Также Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.
Кроме того Politeka.net писала, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".