Ситуация в Харьковской области по состоянию на 29 марта остается контролируемой, за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщали председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Фейсбуке.

Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град». По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

ВСУ держат позиции, на сегодняшний день уже ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.

За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Теперь это все послужит нашим Вооруженным Силам.

Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.

Мы также писали, председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины. Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает украинских детей и разрушает мирные города.