Ситуация в Харьковской области по состоянию на 29 марта остается контролируемой, за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщали председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Фейсбуке.
Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град». По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.
ВСУ держат позиции, на сегодняшний день уже ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.
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За сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Теперь это все послужит нашим Вооруженным Силам.
Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.
«Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан», - подчеркнул Синєгубов.
Напомним, оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.
Также Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.
Кроме того Politeka.net писала, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".