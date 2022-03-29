Об этом, как пишет Politeka.net, проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает украинских детей и разрушает мирные города.
«Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан», - подчеркнул Синєгубов.
Он также напомнил, что Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за государственную измену, поэтому председателя Балаклейской общины ждет от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.
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«Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами», - заверил Синєгубов.
Тем временем в Сети появились кадры, на которых Стобовый выступает перед жителями, пытаясь оправдаться за предательство Украины.
Напомним, оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.
Также Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.
Кроме того Politeka.net писала, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".