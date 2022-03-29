Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины.

Об этом, как пишет Politeka.net, проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает украинских детей и разрушает мирные города.

«Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан», - подчеркнул Синєгубов.

Он также напомнил, что Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за государственную измену, поэтому председателя Балаклейской общины ждет от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

«Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами», - заверил Синєгубов.

Тем временем в Сети появились кадры, на которых Стобовый выступает перед жителями, пытаясь оправдаться за предательство Украины.

Напомним, оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.

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