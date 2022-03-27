Подразделения Вооруженных сил Украины и терробороны выбили российских оккупантов из села Гусаровка к югу от оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения ВСУ и волонтера из Харькова Роман Доник.
“Защитники Украины уволили село Гусаровка (Харьковская область). Гусаровка была оккупирована силами 2 БТГр российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа», – сказано в сообщении.
Уже известно, что наши воины уничтожили около 60 единиц вражеской техники. Потери личного состава уточняются, но счет до сотни человек.
Доник также выставляет кадры из уничтоженной техники оккупантов.
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Мы писали, утром 27 марта россияне запустили две ракеты в сторону области. Ни одна не попала в цель. Российские войска продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.
"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – сообщил офицер.
Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.
Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.
Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.