Уже известно, что наши воины уничтожили около 60 единиц вражеской техники.

Подразделения Вооруженных сил Украины и терробороны выбили российских оккупантов из села Гусаровка к югу от оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения ВСУ и волонтера из Харькова Роман Доник.

“Защитники Украины уволили село Гусаровка (Харьковская область). Гусаровка была оккупирована силами 2 БТГр российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа», – сказано в сообщении.

Уже известно, что наши воины уничтожили около 60 единиц вражеской техники. Потери личного состава уточняются, но счет до сотни человек.

Доник также выставляет кадры из уничтоженной техники оккупантов.

Мы писали, утром 27 марта россияне запустили две ракеты в сторону области. Ни одна не попала в цель. Российские войска продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – сообщил офицер.

Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.