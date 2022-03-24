В Харькове оккупанты разрушили 1143 объекта инфраструктуры, из которых 998 – жилые дома

Об этом, как пишет Politeka.net, ранее заявлял Харьковский городской голова Игорь Терехов. С каждым днем количество разрушений растет – обстрелы не прекращаются.

Так, минувшей ночью центр Харькова подвергся обстрелам с применением ракеты типа «Калибр», выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ — заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".

«44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа «Калибр», выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает», - заявил Синегубов.

По его словам, в области критической точкой остается город Изюм.

«Сегодня утром был обстрелян Золочев. Кроме того, еще вчера пострадал город Балаклея. Мы следим за этим и, конечно, что пытаемся довести гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не дает и не согласовывает, соответственно, зеленых коридоров для доставки», - сообщил Синегубов.

Жертвами военных действий в Харькове стали сотни мирных жителей, 15 из них – дети. Тысячи людей продолжают скрывать от обстрелом и бомбежек в метро. С каждым днем улицы Харькова превращаются в руины. То, как сегодня, спустя месяц войны выглядит Харьков можно увидеть на видео, опубликованном в местом телеграм-канале Харьков-Труха.

"Месяц войны. Треш-пейзажи Харькова", - говорится в комментарии к страшным кадрам.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.