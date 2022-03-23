Разбор завалов Харьковской областной администрации на улице Сумской продолжается, сейчас из-под завалов достали тела 24 погибших. Об этом 23 марта сообщил спикер Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, сообщает Суспільне.

В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о 10 жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Напомним, РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 2 марта: фото, видео. Погибли не только люди внутри здания, но и те, кто ехал по улице Сумской мимо администрации.

Среди погибших в обладминистрации-волонтеры Юлия Здановская и Валерия Ютина.

Отметим, утром 23 марта председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов, сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 32 ударов по районам: Северная Салтовка, Большая Даниловка, Пятихатки, ХТЗ, центр города.

Штаб обороны отметил повышенную активность противника в применении РСЗО - около 280 раз и танковых ударов - около 9 раз.

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